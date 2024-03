Disminuyen las habilidades matemáticas de los estudiantes y prevén impacto en el mercado laboral

El filósofo y educador, Néstor Ariñez, indicó que las universidades Salesiana y Católica hace pocos días concluyeron un estudio sobre el pensamiento lógico matemático, en el área metropolitana de Cochabamba. Según Ariñez, los resultados son “deprimentes”, a pesar de no haber utilizado indicadores Pisa o Llece. “A primera vista parece que se debe, sobre todo, primero a que el actual modelo (educativo) no es tan exitoso como lo presenta el Gobierno. Segundo, la pandemia ha tenido un impacto importantísimo, sobre todo a los niños que estaban en primaria y que ahora posiblemente están en secundaria”, mencionó.

En ese sentido, Ariñez subrayó que para una buena formación escolar y universitaria del estudiante, se deben desarrollar cuatro habilidades matemáticas: el pensamiento lógico, la abstracción y la generalización; la resolución de problemas y la interpretación analítica de los datos. “Si un profesional novel no sabe aplicar los conceptos para resolución de determinados problemas, no sabe nada; si un profesional no toma en cuenta las estadísticas para la toma de decisiones, tampoco puede ser un buen profesional”, afirmó.