Economista advierte que el BCB tiene un déficit de 20,5 toneladas de oro

En el marco de la Ley 1503 (Ley del Oro), el Banco Central de Bolivia (BCB) monetizó 32,97 toneladas de oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN), equivalentes a $us 2.148 millones de dólares, entre mayo de 2023 y agosto de 2024, según datos oficiales.

El economista consideró que las reservas de oro en las RIN bolivianas son fundamentales, ya que representan el 90% de reservas internacionales brutas, que no solo están influenciadas por sus precios internacionales, sino por las operaciones financieras que se hacen con las mismas, entre ellas su monetización para financiar el gasto público estatal.

Por otra parte, el analista lamentó que no exista información pública de las cantidades y los precios a los cuales se compró el oro en el mercado interno, y bajo qué condiciones. “Tampoco se sabe a qué precios, cantidades y a quiénes de vendió nuestras reservas de oro en los mercados internacionales. Se requiere un informe detallado para determinar qué tipo de oro compramos exactamente, pero sobre todo qué oro estamos vendiendo, que al parecer son nuestras reservas de oro que están en las entidades internacionales”, agregó.

Detalló que, de enero a agosto de 2024, de las RIN se han gastado $us. 1.643 millones en la importación de carburantes, $us. 1.048 millones en el pago de servicio de la deuda externa y solo $us. 503 millones a los diferentes agentes económicos que, “se supone” que es la banca privada, empresarios, exportadores, importadores, otros. “Esta cifra es insuficiente para aminorar la escasez de dólares y minimizar la presión por un tipo de cambio paralelo que supera los Bs 10”, concluyó.