Economistas advierten que bajo nivel de las reservas en divisas pone en riesgo las importaciones de Bolivia

Cinco meses después de que se conociera el último dato oficial de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el Banco Central de Bolivia (BCB), reveló en su página web que suman $us 2.147 millones hasta agosto de 2023. La composición (hasta agosto) es de $us 1.629 millones en oro, $us 437,9 millones en divisas y $us 45 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) y $us 34,7 en tramo de reservas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta situación pone en riesgo las importaciones por la falta de dólares en la economía nacional, según los economistas.