El Censo polariza acto de apertura de la Expocruz 2022

La demanda por la realización del censo marcó la jornada de apertura de la feria internacional Expocruz 2022. En el acto oficial, el presidente de Fexpocruz, organizadora de la exhibición, Óscar Mario Justiniano pidió a los gobernantes no politizar el tema y apurar el estudio estadístico para el 2023, porque simplemente es una necesidad. En repuesta, el presidente Luis Arce Catacora dijo que comparte lo expresado por el empresario y que la encuesta se realizará sin presión de grupos pequeños que buscan desestabilizar al país, pero no mencionó una fecha específica. Tanto en la intervención de Justiniano como la de Arce hubo respaldo de personas que llegaron al salón Chiquitano, donde se desarrolló el acto. Incluso hubo un momento en que 'las barras' chocaron con coros a favor del Censo y de gritos de apoyo a favor de Arce.

La respuesta de Arce no se dejó esperar y garantizó la realización de un Censo técnico y sin la presión de algunos grupos de poder que, según él, buscan desestabilizar al país.



"El censo se realizará con un criterio eminentemente técnico y profesional. Se descarta la politización por parte de grupos que quieren crear confrontación e incertidumbre", señaló.



No obstante no habló de una fecha específica para la realización de este estudio, cerrando este tema en su discurso. Después habló de los logros de su gestión y del reconocimiento que tiene el desempeño macroeconómico de su gestión con cifras de inflación baja y un superávit comercial.



En ese contexto, sostuvo que el Gobierno no hará caso a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), como lo hiciera más temprano el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.



"Bolivia nuevamente es reconocida como una de las economías más estables de la región. No aceptamos y no aceptaremos imposiciones del FMI", señaló Arce.



Después destacó el impacto que tiene la feria Expocruz y dijo que es necesario trabajar de forma conjunta entre el sector privado y el Gobierno.



"Debemos fortalecer la articulación de todas las formas productivas que reconoce la Constitución (...)Trabajemos una agenda conjunta que permita tener un país ganador. Avancemos unidos generando encuentro, diálogo y complementariedad. Daremos un salto cualitativo", dijo Arce en la primera vez que habla de trabajar con el sector empresarial desde que asumiera la presidencia.



Camacho, el gran ausente