El contrabando se camufla en ‘ferias’ que se hacen en patios y parqueos del mercado La Ramada

“Es un ilícito y un ‘enemigo’ real para las industrias nacionales, todo el mundo lo sabe, y no acabará porque es un negocio que genera ‘jugosos’ dividendos a las redes de personas que se dedican al tráfico ilegal de mercadería, principalmente de Argentina y de Brasil, por la diferencia cambiaria de la moneda, y porque son productos con alta rotación por los bajos precios, lo que hace que los consumidores los prefieran sin importarles la calidad o si son garantizados para su salud”, expresó una comerciante en un puesto de venta sobre la calle Guarayos (La Ramada), al pedir el anonimato por temor a represalias.

La venta de cerveza de marcas importadas, legales y de manera ilegal, es también notoria en tiendas de las calles en la zona de La Ramada. Refieren que el contrabando de cerveza disminuyó por los controles que ejerce la Aduana en poblaciones fronterizas con Argentina y Brasil. No obstante, prevalecen las marcas Skol, Zero Grau, Conti, Quilmes y Schneider que compiten en precios con marcas nacionales. Así, por ejemplo, el paquete de 24 latas de cerveza de la marca Conti está en Bs 82, frente a las nacionales, cuya diferencia es apreciable.

Hizo notar que la diferencia de precio es lo que empuja a la gente a comprarlos. Así, por ejemplo, dijo que el detergente en polvo Zorro Plus, que ingresa de contrabando de Argentina, vale Bs 30 (5 kilos), frente a un nacional de 2 kilos que sale Bs 44. En el caso de los desodorantes de las marcas Nivea, Dove y Rexona señaló que las 12 unidades los proveedores formales las venden a Bs 118 y los contrabandistas a Bs 95.

En mayo de 2021, el Centro Boliviano de Economía de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) estimó el impacto del contrabando en la industria de alimentos y bebidas en $us400 millones aproximadamente equivalentes al 1% del PIB, en ocho categorías de alimentos (carne, arroz, harina de trigo, fideo, azúcar, bebidas no alcohólicas, cerveza y aceite).

El estudio del Cebec infirió que el impacto estimado del contrabando sobre la cadena de alimentos es cercano a los $us 300 millones y que no solo afecta a la industria alimenticia, sino a otros sectores económicos. Una de las actividades más afectadas es la agricultura cuya demanda disminuye en $us 100 millones por efectos del contrabando.