El 'dólar Qatar y 'dólar Coldplay', lo último de las cotizaciones de la divisa en Argentina

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño fue consultado sobre el tema y consideró que con este tipo de decisiones que atentan contra la previsibilidad, es "imposible que alguien invierta en la Argentina" indicó en declaraciones a perfil.com



Rodríguez expresó la misma queja de quienes utilizan las redes sociales. "Es otra confusión más, yo ya me perdí, no sé cuántos dólares hay...". Sobre los nuevos tipos de cambios, como el dólar Cultural (llamado "dólar Coldplay"), opinó: "Es imposible que alguien invierta en la Argentina si no sabes si tenés el dólar Coldplay o Qatar… Necesitamos un plan y terminar con estas improvisaciones una tras otra".