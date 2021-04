El número de millonarios crece a 2.755

Escucha esta nota aquí

El número de multimillonarios en la vigésima quinta lista anual de la revista Forbes de ‘Los más ricos del mundo’ se disparó hasta alcanzar la cifra sin precedentes de 2.755 personas, 660 más que hace un año.

De ellos, 493 se han estrenado en la clasificación, aproximadamente uno cada 17 horas, incluyendo 210 nuevos rostros procedentes de China y Hong Kong. Otros 250 han regresado con fuerza. Un asombroso 86% es más rico que hace un año.

Y es que el 2020 no ha sido un año común, y no solo debido a la pandemia de covid-19. Hubo criptodivisas en alza o precios de las acciones por las nubes, lo que ha fomentado que haya más milmillonarios en el planeta.

En total, los 2.755 multimillonarios que forman la lista suman $us 13,1 billones, frente a los $us 8 billones de 2020. EEUU sigue siendo el país con más ricos, con 724, seguido de China (incluyendo Hong Kong y Macao) con 698.

Bezos, cada día más rico

Jeff Bezos es el más rico del mundo por cuarto año consecutivo, con $us 177.000 millones, mientras que Elon Musk se dispara al segundo puesto con $us 151.000 millones, gracias a la subida de las acciones de Tesla y Amazon.

Bernard Arnault y familia. El empresario francés es el presidente de LVMH Group, el conglomerado de marcas de lujo más grande del planeta. De ese grupo hacen parte Louis Vuitton, Dior, Bvlgari, Veuve Clicquot, Tiffany & Co. Su fortuna asciende a $us 150.000 millones. Bill Gates, el creador de la empresa Microsoft se ubica en cuarto lugar, pese a haber logrado un incremento del 0,88 % en el tamaño de su fortuna, que es de $us 124.000 millones.

Después del top 10 de los más ricos del mundo, aparecen en la lista, entre los 20 primeros lugares, fortunas de algunos latinoamericanos, como es el caso del mexicano Carlos Slim, dueño de negocios de telecomunicaciones, entre ellos Claro (puesto 16).

Entre las primeras 20 riquezas más grandes del mundo solo hay dos mujeres: Françoise Bettencourt Meyers, heredera de la marca L’Oréal. La otra mujer es Alice Walton, quien heredó la base de su fortuna de Sam Walton, el fundador de la cadena Walmart