El precio del tomate se mantiene alto, pero bajará cuando mejoren las temperaturas

“Una sequía bastante fuerte, prolongada, se ha perdido bastante. Hay productores que no han cosechado nada, otros que estamos cosechando lo mínimo, entre el 1 y el 10%, y en otros lugares ha florecido muy tarde; eso va salir en agosto, la mandarina ‘morocochi’, pero muy poco porque en invierno no desarrolla la fruta”, lamentó Morón.



Gobierno dice que hay estabilidad de precios





Los precios de los alimentos para la canasta familiar están estables, no se registra ninguna variación y el costo del arroz, por ejemplo, empezó a bajar “ligeramente”, informó el domingo el viceministro de Comercio Interno, Gróver Lacoa.



“Podemos señalar de manera tácita, clara y la gente no nos va a dejar mentir, de que los precios continúan estables, no tenemos ninguna variación al alza de ningún tipo de producto”, explicó en contacto con Bolivia Tv.