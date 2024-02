El sueldo real llega a niveles de 2005 y cae la calidad del empleo en las empresas

Es mediodía y Miguel, de 40 años, zigzaguea con su auto por las calles caóticas de Santa Cruz de la Sierra. Llega al punto que marcó la aplicación que usa para trabajar. Saluda, recoge al pasajero y en cuestión de segundos comienza a contar parte de su vida. Cuenta que estudio administración, que tiene especialidades, también habla del desamor de su divorcio y por último cómo llegó a ‘tachear’. Por años trabajó como jefe de almacén en una empresa. Pero cansado de no ganar lo suficiente optó por probar suerte. Ahora como taxista gana mejor y no sufre el estrés que implica un cargo administrativo.

Desde 2006 el Gobierno del entonces presidente, Juan Evo Morales, estableció como política de Estado el incremento de los salarios de trabajadores del sector público y privado, estos ajustes siguen vigentes hasta la fecha. Sin embargo, especialistas sostienen que los incrementos nominales no ayudaron a mejorar la situación de los trabajadores. Es más, aseguran que del 100% de la fuerza laboral, solo un 30% accede a este beneficio. Datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), extraídos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señalan que hasta junio de 2023 el salario nominal en el sector privado llegó a Bs 5.001, pero el real fue de Bs 1.574. El salario nominal es la cantidad que un empleado recibe por la realización de sus tareas durante la jornada de trabajo. Y es el que ve reflejado en la nómina (lista) de la empresa. Mientras que, el salario real hace referencia a las necesidades básicas y servicios a los que el trabajador puede acceder con su sueldo. Desde 2005 hasta 2023 -de forma nominal- en el sector privado pasó de Bs 2.333 a Bs 5.001, es decir, un incremento del 114,36%. Sin embargo, el sueldo real, en este periodo de 18 años, apenas subió un 1,35%, pasando de Bs 1.553 a Bs 1.574. Los datos oficiales muestran una evolución similar en el sueldo real y nominal en el sector público. Por ejemplo, en 2005 el salario nominal de funcionario era de Bs 1.397 y para el 2023 este se incrementó a Bs 4.245. Empero, el salario real en 2005 era de unos Bs 937 y para el 2023 subió Bs 1.336, lo que equivale a un 42,58%. Incrementos que desalientan el empleo

“Eso no podemos ocultar y eso, independientemente si el Gobierno es de izquierda, de derecha, de lo que sea, hay una mejora. Tal vez no la que quisieran todos los asalariados, pero la hay”, señaló.

Recordó que el salario mínimo nacional en 2005 llegaba a Bs 440. Mientras que, en 2023 este parámetro está a Bs 2.362.

No obstante, la mejora no llega a todos los trabajadores porque del 100%, más del 80% no depende de un salario, sino de su esfuerzo para generar un ingreso.