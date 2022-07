Emapa destaca avance de su siembra de maíz en Guarayos y prevé producir 4 toneladas por hectárea

La visita de campo se da después que se conociera que Emapa contrató bajo la modalidad de adjudicación directa a dos empresas -Agrofarming Group S.R.L. y Construcción Tejeser SRL- para sembrar y producir maíz en la campaña agrícola de invierno del año en curso. En dichos procesos, Emapa presupuesto $us 4,7 millones, proyectando una oferta de 22.800 toneladas (con un rendimiento de 4 t por hectárea); es decir, el 2,2% de la demanda total que asciende a 995.203 t.

En el caso de ‘Agrofarming’, de acuerdo con el documento del proceso de contratación, se describe un monto de Bs 28.792.150 ($us 4,1 millones) para que siembre maíz amarillo duro híbrido de alto rendimiento y no transgénico en el municipio de San Ignacio de Velasco, provincia Velasco, en Santa Cruz. Desglosa un plazo de entrega de 190 días, computables a partir de la firma del contrato.

En lo que respecta a ‘Construcción Tejeser SRL’, se detalla un monto de Bs 4.424.938 ($us 635.766) por el servicio para la producción directa de grano de maíz en el municipio de Guarayos , en la provincia del mismo nombre en Santa Cruz. El área anotada son 700 hectáreas y más.

En el cálculo ‘frío’ de los números, deduciendo monto de los contratos y áreas proyectadas de siembra, en el caso de las 700 hectáreas calculan un costo de producción de $us 908 por hectárea; es decir, $us 382 por encima del costo de producción normal ($us 526).