Empresarios piden al MAS y a sus sectores solucionar sus problemas internos “en el marco de la racionalidad”

“En estos momentos, Bolivia necesita retomar la paz, la estabilidad y la obediencia a la ley; no podemos seguir destruyendo la economía , cuando nos enfrentamos a una crisis que está dañando a toda la población, especialmente la más vulnerable”, señala el documento, cuyo contenido es producto del análisis realizado en una reunión nacional de los sectores privados este miércoles, en la sede de gobierno.

“Las diferencias políticas o ideológicas deben resolverse en el ámbito del debate parlamentario, el sistema judicial y la institucionalidad democrática y no en el bloqueo, el conflicto, las amenazas, y la confrontación fratricida. Los intereses, visiones o reivindicaciones de un grupo no pueden conculcar las garantías de todos, y sus discordias no pueden vulnerar los derechos de quienes quieren trabajar, producir y progresar”, concluyeron