Empresarios ven que la economía sigue golpeada por crisis interna y externa; plantean medidas urgentes

“La disputa interna entre masistas que apoyan a Evo y Arce y el paro cívico de 36 días en Santa Cruz por el censo de población ‘castigaron’ los bolsillos de la clase popular y por eso la economía no se recupera todavía. Ellos (Gobierno) ahogan las penas con cifras imaginarias, lejanas de la realidad. El Casco Viejo de la capital cruceña -tiendas y oficinas- está en alquiler y en anticrético. Esa es una señal evidente de que la economía está en retroceso ”, reflexionó Freddy Zárate, artesano.

La caída de la demanda y merma de ingresos diarios en su actividad es otra variable que lo lleva a deducir que la economía no está bien y que la gente está más cauta en sus gastos. Dice que la incertidumbre política y cuestionable gestión económica también influyen en la toma de decisiones de los clientes.

Ely Carlos, vendedora de dulces y refrescos, considera que la crisis política y social derivada de la movilización de Santa Cruz por censo en 2023 debilitó su economía. “La pandemia desequilibró mis cuentas, me ‘comí’ el capital en remedios y víveres. El Gobierno habla que reconstruyó la economía, pasó más de un año y lo único que crecieron fueron mis deudas ”, dijo.

Lo político traba crecimiento Según el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, en lo que va de 2023 el país transita una etapa de preocupación e incertidumbre, generada por la disminución extrema de las Reservas Internacionales Netas (RIN), un problema advertido desde hace mucho tiempo y que puede tener consecuencias graves si no se revierte en el corto plazo. “Este problema ha generado una presión sobre el tipo de cambio, y la percepción de una parte creciente de la ciudadanía de que las cosas no están bien”, puntualizó.

Entretanto, Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), expresó que el sector percibe una economía nacional con un menor dinamismo este año, en parte por la ruptura de cadenas de suministro generadas por el paro y cerco en Santa Cruz en el último trimestre de 2022, que impidió el flujo normal de abastecimiento de insumos y materias primas a otros departamentos del país; y también por causa del conflicto político-social en el sur del Perú que paralizó el flujo de carga de comercio exterior de una parte muy importante de las exportaciones, esencialmente de productos no tradicionales.

En lo regional, advirtió el riesgo de no lograr alternativas viables para la salida de carga de exportación que permitan, de manera oportuna, reemplazar las salidas por Desaguadero que actualmente se encuentran paralizadas. Explicó que muchas empresas exportadoras han acumulado producción que no ha podido ser despachada hacia los mercados debido a las limitaciones logísticas.

Para el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, la incorporación y uso adecuado de la biotecnología permitirá mejorar la economía no solo del sector agropecuario, sino que puede ser un impulsor para mejorar la economía del resto de los sectores y, por consiguiente, de la economía de todo el país.

Mencionó que se debe dar plena seguridad jurídica. “ No se puede producir a plena capacidad con la incertidumbre y el acecho de grupos irregulares que actúan impunemente. Necesitamos una política de Estado que brinde seguridad jurídica a todos los productores grandes, medianos y pequeños, que el derecho propietario agrario sea respetado y se elimine la reversión de tierras”, relievó Farah.

A decir del economista Darío Monasterio, el dato para evaluar el desempeño económico es la inflación negativa o deflación. “ La deflación no es una buena noticia, es una mala. Puede indicar menores ingresos disponibles para consumo en hogares y menores inversiones en micro, pequeñas y medianas empresas y cuentapropistas. Además, tenemos la caída estrepitosa al mínimo de las RIN y las señales sobre el tipo de cambio”.

Alertó riesgo de devaluación, y de recesión si no se dan políticas económicas claras: “Inclusive existe peligro de alza del precio de la gasolina si no se renuevan las reservas y no hay liquidez para importar combustible”, apuntó.