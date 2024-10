Empresas comienzan a usar IA para analizar información corporativa

Nilson Moraes Filho, principal solutions architect en Qlik, dijo que actualmente existen estudios que dicen que entre el 80% y 60% de los datos que tienen las empresas no están estructurados y por ello, en ocasiones, se dificulta en análisis de los mismos.

Dijo que los mismos se encuentran en PDF, texto o Excel, que es información que no está estructurada. Entonces, cuando el interesado necesita investigar sobre estos datos en Google o el Intranet, las respuestas que salen no son las correctas.

Por otro lado, los datos no estructurados son datos cualitativos que no tienen una estructura interna, constan de texto, video e imágenes, y requieren de herramientas específicas para gestionarlos e interpretarlos.

“Creemos que la IA tradicional va a seguir siendo fuerte por lo que no podrá ser reemplazada a corto plazo por la IA generativa, pero puede ser que se mezclen. Entonces, (la IA generativa) es una tecnología que aún no llegó a un punto de madurez porque aún su motor puede contestar algo que no es verdad”, complementó.