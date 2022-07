Empresas expusieron las claves que les permiten capear las crisis económica y sanitaria

“Seguir a pesar de todo”, es una de las frases que marcaron el último Foro Económico 2022, un encuentro de la familia empresaria en el que se planteó una hoja de ruta y se compartieron aprendizajes y visiones sobre cómo enfrentaron y encaran la pandemia, y acerca de cómo llegan ante escenarios adversos como la estanflación que empezó a azotar el mundo.



El Foro Económico ‘Familias Creando Futuro’ de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) reunió a autoridades municipales y representantes empresariales y del emprendimiento de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y otras regiones con el fin de aportar al crecimiento del país.



“Lo que se ha hecho aquí es plantear propósitos fundamentales y proyectos emblemáticos” que requieren de la articulación y del funcionamiento de todos los niveles de gobierno, afirmó Fernando Hurtado, presidente de la Cainco. “Tenemos un diálogo con los gobiernos municipales y departamentales, y cuando el Gobierno nacional decida, las puertas siempre están abiertas. La pelota está en su cancha”. Pero, “a pesar de un diálogo o no, seguiremos trabajando hacia ello (hacia esos propósitos y proyectos)”, dijo.



En este marco, las prioridades para los próximos años son: asegurar la sostenibilidad de la provisión energética, avanzar en la metropolización, mejorar la cantidad y calidad de los sistemas de transporte intermodal -especialmente Viru Viru- y elevar la capacidad de atención de los servicios de salud para la población.



“Para llevar a nuestra economía al siguiente nivel, necesitamos consenso sobre las prioridades, sobre aquellos grandes proyectos que liberen nuevas energías y nos apalanquen al futuro”, remarcó Hurtado, quien indicó que los sectores que participaron en el foro representaron la economía moderna no extractiva de Bolivia.



El sector, que comprende a los emprendedores y empresarios de diferentes sectores, compartió en el Foro Económico 2022 su situación y experiencias sobre cómo “capearon la tormenta”, protegieron sus recursos y activos, aprovecharon las oportunidades que surgen de la crisis, ajustaron o recrearon sus proyectos y planes de inversión e implementaron nuevas dinámicas. Buscaron sus propias maneras de seguir adelante.



Para abrir caminos, por ejemplo, Víctor Hugo Jiménez, fundador del Grupo Empresarial del Oriente, insistió en la necesidad de tener mucha perseverancia y “optimismo de que las cosas van a salir bien”, así como aplicar valores como la disciplina y la ética.



“La pasión hace que tu emprendimiento sea exitoso”, subrayó.



Eduardo Fernández, gerente general de la constructora y comercializadora Cofersa, coincidió en que la tenacidad permite superar situaciones difíciles.



“Debemos ser realmente cuerudos y valientes, pues muchas veces nos asustamos creyendo ver sombras de leones que en realidad solo son de gatitos”, sostuvo.



Daniella García, fundadora de Elemental, demandó a su vez asegurar la educación de niños y adolescentes “para que puedan alcanzar sus sueños”, para que en unos 15 años el país tenga “una economía próspera, menos violencia que lamentar y mucha más innovación que celebrar”.



Para encontrar oportunidades Antonio Riveros, director ejecutivo de Creotec, insistió en la necesidad de pensar fuera de la caja del extractivismo y pidió al Gobierno central “rayar la cancha”, para que los emprendedores puedan competir en igualdad de condiciones dentro y fuera del país.



Javier Paz, gerente general de Agropartners, sugirió crear una cultura enfocada en el cliente, mientras que Marcelo Castellanos, gerente general de Industrial Kral, sostuvo que las claves del éxito de cualquier emprendimiento son la confianza, en personal, colaboradores y autoridades; la inversión continua, en el personal y los sistemas internos; y el “trabajo duro”.



“La pandemia nos ha dejado una enseñanza muy importante. En momentos en los que pareciera no existir una luz al final del túnel, somos nosotros como empresas, como familias empresarias y como emprendedores, los que debemos crear esa luz”, subrayó Fernando Arellano, gerente general de Frigor.



Para activar nuevas dinámicas, Víctor Rojas, gerente general de Sinergy, consideró “vital” la participación del Estado en el crecimiento; en tanto que Matías Honnen, presidente del directorio de Plamat, destacó la “flexibilidad para afrontar los nuevos desafíos que nos trae el presente”; y Alexander Capela, gerente general de Itacamba, observó la obligación de “estar preparados para los riesgos, amenazas, desafíos y oportunidades”.



Para fortalecer la resiliencia, Franz Kohlberg, embajador de la marca de Vinos Kohlberg, contó que su empresa tuvo que reinventarse, siendo creativos y construyendo nuevas soluciones en función de la realidad actual.



Herbert Vargas, gerente general de Embol, se enfocó en la “fuerza del propósito”, como motor que impulsa a las empresas y negocios en los momentos de adversidad, ya sea la pandemia, la incertidumbre política, la lucha desigual contra el contrabando y “lo que venga”.



“Que cada una de tus decisiones vaya a lograr un impacto positivo en Bolivia, tu empresa, tu familia y tu gente”, agregó.



“Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad”, remarcó a su vez Federico Stelzer, gerente general de Hipermaxi, quien vio la necesidad de ser visionarios.



Intercambio de experiencias



En el último panel, Jerónimo Vaqueiro, director ejecutivo de estropical.com, expresó que el propósito es la guía para recrear los modelos de negocio.



JanPaul Anglarill, gerente general de Bits & Cream, contó que los cimientos construidos antes de la pandemia sirvieron para que la crisis no se “lleve por delante” lo ya edificado. “Toda crisis es una oportunidad” y “es en momentos de recuperación que tenemos que volver a fortalecer las raíces de la empresa”, indicó.



El empresario detalló también que hoy es necesario lograr la mayor eficiencia posible, enfocarse en el negocio central de la organización y estar atentos a los clientes, que durante la emergencia sanitaria redujeron el tamaño de su billetera y cambiaron su forma de pensar y de comprar.



Camila Lechín, chef ejecutiva de Hapo, reveló una de las últimas claves compartidas: trabajar en un 120% sobre los aspectos en los que uno sí tiene el control.



Estas experiencias, así como valiosos errores y aciertos, fueron compartidas en el Foro Económico 2022 de la Cainco en un momento en el que la familia empresarial enfrenta retos locales, como la agudización del contrabando y la persistente pandemia, y desafíos externos, como los efectos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania, y el proceso de estancamiento e inflación que se cierne sobre el mundo.



Como familia empresaria, que comprende a los emprendedores y empresarios, “somos el núcleo de la economía”, así que “hay que seguir trabajando. Y nosotros, a pesar de todo, seguimos trabajando”, subrayó Hurtado.



Este “es un momento en el que los emprendimientos familiares, la pequeña, mediana y gran empresa, y los emprendedores, trabajemos de la mano del Gobierno. Es el momento de generar condiciones y oportunidades para que podamos desarrollarnos, para buscar ese anhelado crecimiento, la sustitución de importaciones y la reactivación que todos los bolivianos esperamos”, remarcó Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).







“Pondremos nuestros esfuerzos para ampliar los espacios de diálogo”





La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) se comprometió a efectuar mayores esfuerzos en la construcción de espacios de diálogo que le permitan al país superar los múltiples desafíos del mundo actual. Insistió, además, en que la intervención del Estado en la economía debe ser para definir normas claras, no para competir con el sector privado.



“Pondremos todos nuestros esfuerzos para ampliar los espacios de diálogo. Cuenten con nuestro compromiso para desarrollar relaciones con personas y entidades que piensen diferente; asimismo para establecer conexiones de confianza necesarias y cooperar en una amplia red institucional público y privada; cuenten con nuestro compromiso para salir de nuestro círculo habitual. Seguiremos viendo más allá de las personas con las que nos sentimos cómodos”, afirmó el presidente de la institución privada, Fernando Hurtado.



Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), coincidió en que una coordinación público-privada es necesaria para enfrentar los retos del presente y para la construcción de un futuro que beneficie a todo el país.



“El Gobierno debería ser uno de los actores más importantes en el área regulatoria, no en la economía. Nadie ha pedido nada a ningún nivel de Gobierno. Lo que necesitamos son normas y reglas; lo que necesitamos es trabajar, con consenso. Es natural que existan diferencias, siempre van a haber y muchas veces son saludables. Considerando esas diferencias, lo que todos queremos es salir adelante y que se den estos espacios de diálogo”, dijo Hurtado.



Las declaraciones se dieron en el marco del Foro Económico 2022 ‘Familias Creando futuro’, en el que participaron emprendedores curtidos por las adversidades, jóvenes que son parte de la vanguardia tecnológica boliviana y líderes empresariales que tienen como meta aportar a la sociedad, al sector y al país.