En 14 días de bloqueos se perdió alrededor del 2% del PIB, según analista

En un balance realizado por autoridades de Gobierno y del sector privado, en 14 días de bloqueos -hasta este domingo- el daño económico para el país asciende a $us 1.000 millones , lo que significaría el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Así lo asegura el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.

Según el analista, si se toma en cuenta los últimos datos oficiales disponibles sobre el PIB boliviano (2022), el cual fue de $us 44.315 millones , hasta la fecha se habría perdido alrededor del 2% de lo que producen todos los bolivianos en un año. “En el último reporte del Gobierno nacional indicaba que era de 832 millones de dólares , luego daban otros datos de que era de 75 millones por día. Considerando estos datos, en 14 días de esta medida, el país perdió más de mil millones de dólares”, precisó Romero.

El bloqueo de carreteras se inició el 22 de enero en rutas del departamento de Cochabamba, La Paz, Oruro y Santa Cruz, por afines al ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS). Morales expresó en diversas ocasiones que la responsabilidad del bloqueo corresponde a los movimientos sociales y no a una orden dispuesta por él.

La protesta extrema se generó a raíz de la “autoprórroga” de magistrados del Órgano Judicial, quienes concluyeron su gestión el 1 de enero, pero que, al no haberse realizado las elecciones judiciales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió una declaración constitucional (049/2023) que alargó, de manera indefinida, el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura.

“Si consideramos que nuestra economía es altamente informal, es decir más del 80% de la misma, el daño económico podría ser mayor al 2% del PIB. Como la informalidad no da factura, no tiene registros oficiales ni maneja su dinero en la banca privada, no se puede contabilizar verazmente sus pérdidas”, subrayó el presidente de los economistas de Tarija.