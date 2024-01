En Argentina gobierno de Fernández dejó deuda de $us 230 MM por compra de gas boliviano

En una audiencia pública, el secretario de Energía de Argentina, Eduardo Rodríguez Chirillo, reveló que en la gestión del gobierno de Alberto Fernández se contrajo una deuda de $us 230 millones por la importación de gas natural de Bolivia.

Rodriguez Chirillo habló del pasivo en el encuentro virtual sobre los subsidios de las tarifas de gas natural que están vigentes en su país. "En 2023 la anterior administración dejó sin pagar una deuda de $us 230 millones que actualmente se encuentra bajo apercibimiento de corte", dijo la autoridad del área energética del actual gobierno de Javier Milei.

La autoridad no dio más detalles sobre si se reunirá con ejecutivos de YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos para hablar del pasivo.

Asimismo, se refirió que a mediados de 2003, Argentina debió retomar las importaciones de gas natural de Bolivia a un costo promedio de $us 10 por millón de BTU.

"Dicho contrato fue disminuyendo en cantidad de millones de metros cúbicos suministrados y finalizaría en julio de 2024. El gas así adquirido, Enarsa lo vende a las distribuidoras a $us 1,82 por millón de BTU, generando unas pérdidas cuantiosas para el Estado", señaló Rodríguez Chirillo.

A su criterio, no es incobrable en el mediano ni largo plazo porque está seguro de que Argentina al más breve plazo honrará su compromiso debido a que es mucho dinero para el país y no lo es tanto para el tamaño de la economía argentina.

El acuerdo forma parte de la octava adenda al contrato original de compra - venta que tiene al 2026 como conclusión. "En cuanto al contrato para la provisión de gas natural entre YPFB y Enarsa, se negoció y suscribió la Adenda 8 mediante la cual se pactó la continuidad del aprovisionamiento hasta el 31 de diciembre de 2024, con las siguientes características 5 MMm3/d en firme hasta el 31 de julio de 2024 y luego 100% interrumpible, con el siguiente precio hasta 3 MMm3/d a $us 8,5 por millón de BTU, exceso $us 17,32 por millón de BTU, con un precio ponderado aproximado de $us 12 por millón de BTU", menciona el informe de gestión de la exsecretaria de Energía, Flavia Royón.