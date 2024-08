En Bolivia, la ilegalidad está ligada al contrabando: las zapatillas ‘piratas’ son las de mayor demanda

En Bolivia, a pesar de no contar con cifras del impacto de las falsificaciones en el sector formal de la economía, el Observatorio Boliviano y Comercio Ilícito de Cainco (OBCCI), infirió que el contrabando y la falsificación están relacionados. Y las pérdidas son millonarias en diversos sectores: $us 550 millones en alimentos y bebidas, $us 576 millones en celulares y televisores, $us 60 MM en lubricantes de hidrocarburos, $us 162 MM en productos regulados por la Agencia Estatal de Medicamentos (Agemed) y $us 56 MM en cigarrillos.