En dos años, La Paz recibirá ingresos por explotación de Mayaya X1, según Arce

“La Paz será productor de hidrocarburos y eso va a repercutir en regalías para el departamento con la que no contaba porque no era productor. Municipios y universidades públicas tendrán un mejoramiento sustancial de las cifras del IDH. Es decir, gradualmente, de aquí a un par de años, los ingresos que va a tener Bolivia y La Paz, sobre todo, van a superar las expectativas”, indicó Arce durante un acto público realizado en Viacha.

El Gobierno ya asegura que con el descubrimiento se repondrán las reservas de gas, que no se conocen desde 2018, debido a que YPFB no ha publicado estudios que tendría de las gestiones 2022 y 2023. El Órgano Ejecutivo también proyecta un impacto económico positivo estimado en alrededor de unos $us 6.000 millones.