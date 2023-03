En La Paz vendieron $us 2,3 millones y en Santa Cruz sigue la escasez de dólares

Sin cuantificar las transacciones registradas el miércoles, entre el lunes y el martes-, cuando menos unas 300 personas procedieron a comprar dólares por un valor estimado de $us 2,3 millones en ventanillas del Banco Central de Bolivia (BCB), según informaron desde la gerencia de Tesorería del ente emisor. Mientras tanto, en Santa Cruz, en el edificio central y varias agencias del estatal Banco Unión persisten las filas y quejas de los usuarios financieros por la escasez de la divisa estadounidense.

“Otro día, van dos, y otro intento fallido. Las medidas anunciadas por el BCB en relación con la venta de dólares no se cumplen en Santa Cruz. No hay divisa estadounidense”. Así, con énfasis, insinuó una mujer -prefirió no ser identificada- al salir del edificio central del Banco Unión, ubicado en la calle Libertad de la capital cruceña.