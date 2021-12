Encuesta: El 83% de los millennials millonarios tiene criptomonedas

Escucha esta nota aquí

Como cada final de diciembre de los últimos años, el sitio CNBC publicó los resultados de su informe anual sobre los millonarios y esta vez llamó la atención por algo muy en particular. El nuevo estudio reveló que la mayoría de los jóvenes millennials millonarios mantiene su fortuna en bitcoin y otras criptomonedas. Así lo reportó el portal Mega Ricos.



El 83% de los millennials millonarios tiene criptodivisas, mientras que la generación X solo tiene el 25% y los baby boomers el 4%. La encuesta fue realizada a personas con inversiones superiores a $us 1 millón en los Estados Unidos.



Cabe recordar que los millennials son las personas que nacieron entre 1981 y 1996; es decir, tienen entre 25 y 40 años. Luego, le sigue la generación X que agrupa a los nacidos entre 1969 y 1990; se trata de los que tienen entre 41 y 52 años. Y se considera baby boomers a los que nacieron entre 1949 y 1968, por lo que ahora tienen entre 53 y 72 años.



Teniendo esto en cuenta, es notable ver que son los más jóvenes los que destinan más inversiones en bitcoin.



CNBC menciona que “los resultados sugieren que las criptomonedas están creando una fuerte brecha generacional en la inversión y la creación de riqueza”. “Las criptodivisas se han convertido en la principal fuente de creación de riqueza y crecimiento de activos para muchos inversores jóvenes que ingresaron temprano y han visto retornos rápidos”, señaló el informe.



También se constató que cinco de cada 10 millennials millonarios tienen más del 50% de su riqueza en bitcoin y otras monedas digitales.



Preocupaciones



La encuesta también abarcó los distintos sentimientos del mercado en diferentes áreas de la economía. Los resultados muestran que los millennials millonarios tienen dos preocupaciones principales en lo que respecta al crecimiento económico.



Se trata de la inflación y de la disfunción del actual gobierno estadounidense, y cada una de ellas ocupa el 23% del total.



La mayoría de los millennials millonarios, de acuerdo con los resultados, cree que la inflación es un fenómeno permanente, y para el 45% de ellos es lo que más les preocupa.



No obstante, esta generación es bastante optimista sobre la capacidad de la Reserva Federal para gestionar la inflación, con un nivel de confianza del 59%. Cabe destacar que la encuesta muestra cuán diferente los millonarios perciben la amenaza de la inflación en comparación con el resto de la población.



Como explica el editor de riqueza de CNBC, Robert Frank, los millonarios tienden a preocuparse por el efecto que tendrá la inflación en los tipos de interés y, en consecuencia, en sus inversiones. En cambio, al resto de la población le molesta más el aumento de los precios asociado a la inflación.



El atractivo del bitcoin



La encuesta también reveló que, a pesar de las caídas de precios del bitcoin y otras criptomonedas, los millennials millonarios no tienen planes de reducir su inversión en estos activos digitales. De hecho, buscan más bien lo contrario porque ven un aumento de valor a largo plazo.



Precisamente, la mitad de los millennials millonarios respondió que planean aumentar su inversión en criptodivisas durante la próxima gestión. En cuanto al resto, el 39% de ellos mantendrá lo que ya tiene y el 6% cree que lo reducirá.



Este año, otro estudio divulgado por el sitio CriptoNoticias también reveló el gran interés de esta generación por las criptomonedas, que no se concentra solo en los millonarios.



Se trata de un informe de ESET que mostró que el 50% de los millennials ha estado involucrado con los bitcoin desde el inicio de la pandemia.