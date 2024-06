"Es más seguro invertir el aporte de los trabajadores en el sector público", asegura la gerente regional de la Gestora

La Gestora Pública anunció el 7 de junio la compra de bonos en dólares del Banco Central de Bolivia (BCB) por $us 200 millones; títulos con mantenimiento de valor del Tesoro General de la Nación (TGN), por Bs 1.715 millones, y $us 50 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos. La información fue dada a conocer en medio de cuestionamientos por el incremento repentino en $us 200 millones la venta de bonos del BCB, que hasta abril había recaudado $us 53 millones.