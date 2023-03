Estado es denunciado por Tsimanes de Yacuma por despojo de tierra ante comisión de la CIDH

“Somos despojados del lugar donde vivimos. No nos dejan trabajar. Cuando vienen ellos nos dicen: 'ustedes son tsimanes, no saben trabajar. Ustedes son flojos. Váyanse de aquí'. (…) Después vinieron una noche, tumbaron todas nuestras casas, arrancaron nuestras plantas y taparon nuestras norias. Por eso vengo a reclamar nuestro territorio, quisiera que nos escuchen, quiero que me ayuden, nosotros reclamamos territorio”, manifestó Adela Rivero Nate, corregidora de la comunidad tsimane Agua Salada, en una nota reproducida por ftierra.org.