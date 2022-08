Estudio concluye que Chuquisaca tiene participación del 53,1% en tres reservorios del campo Margarita-Huacaya

El informe de DeGolyer and MacNaughton, firma de consultoría de ingeniería de petróleo independiente contratado por YPFB para definir la extensión, determinar la existencia o no de conectividad de los reservorios productores de hidrocarburos del Campo Margarita-Huacaya, y calcular el factor de distribución para Chuquisaca y Tarija, concluye que el departamento de Chuquisaca tiene una participación del 53,1% en tres reservorios de Margarita-Huacaya (H1b+H1c+Icla B) y un 46,9% para Tarija. El reservorio H2 es compartido y otorgó una participación del 20,8% para Chuquisaca, a Tarija le toca un 79,2%.

En la parte conclusiva del documento, con base a información provista por YPFB con fecha de corte al 30 de junio de 2022 y tras la revisión y análisis de la misma, DeGolyer and MacNaughton concluye que los reservorios H0 y H3 no forman parte del análisis de este informe al no contar con reservas probadas.