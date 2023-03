Experto: la escasez de dólares será continua si no se resuelven la caída de las RIN, las trabas burocráticas y los impuestos y normas a exportadores

“Aunque hay muchos dólares en la calle provenientes del mercado ilegal e informal, lo cierto es que las recientes medidas del Gobierno (la ley del oro, el bono remesas, el tipo de cambio diferenciado, la reducción del encaje legal en dólares y otras) denotan a gritos lo que ya todos sabemos: se están acabando los dólares en el mercado formal”, mencionó Saravia, al referir que, con cifras oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB), se tiene solo $us 372 millones en divisas, lo que alcanza para menos de 10 días de importaciones .

Anotó que las amenazas del ente regular (ASFI) contra aquellos que se expresen sobre la cantidad de dólares en los bancos tampoco ayudan a calmar las expectativas. Es más, generan el efecto contrario. “El gobierno debe calmarse y entender que la gente en la calle no es tonta y saldrá a protegerse. Es natural que viendo el nivel de nuestras reservas la gente especule con que el precio del dólar, es decir que tendremos una devaluación. Y la crisis que desataría una devaluación puede ser durísima. Generaría inflación y socavaría las bases de nuestra preciada estabilidad macroeconómica”, manifestó Saravia.

Cree que la única forma de evitar las expectativas negativas y devolverle la confianza a la gente es subiendo las RIN. En el corto plazo, asegura que esto puede darse si Argentina hace los pagos pendientes por gas (facturas de alrededor de $us 300 millones) o se depositan los últimos acuerdos de préstamos internacionales con el BID, CAF y otras multinacionales, que podrían alcanzar $us 1.000 millones, o se venden los derechos especiales de giro, lo cual puede generar unos $us 250 millones.