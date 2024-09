Expertos advierten sobre la necesidad de intensificar medidas preventivas ante riesgos de fiebre aftosa

Un avance histórico, pero con desafíos latentes

Sudamérica ha realizado importantes esfuerzos en las últimas décadas para erradicar la fiebre aftosa, y actualmente once de los doce países de la región están libres de la enfermedad. Sin embargo, los participantes del evento señalaron que factores como el cambio climático y las políticas de vacunación más flexibles pueden aumentar el riesgo de nuevos brotes, lo que tendría graves consecuencias no solo para la región, sino también para la seguridad alimentaria mundial.



Ricardo Reilly Arrarte, de la Asociación Rural del Uruguay, destacó que los países del Mercosur son responsables del 20% de la producción mundial de carne vacuna y del 46% de las exportaciones globales. Por ello, un brote de fiebre aftosa en la región impactaría gravemente no solo a las economías locales, sino también a la disponibilidad mundial de carne.