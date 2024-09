Expertos ven que el litio de Bolivia tiene ventajas por fácil extracción y bajo costo

Bolivia se posiciona como un actor clave en el mercado global del litio, al afirmar que sus vastos salares albergan el 30% de las reservas del mineral a nivel mundial. Esta declaración ha despertado el interés de potencias como Rusia, China e India, que han comenzado a establecer contactos con el gobierno boliviano, atraídos por la facilidad de extracción y el bajo costo de este recurso estratégico, según publica el diario argentino Clarín.



Rusia ha tomado la delantera en esta carrera, con la firma reciente de un contrato entre la empresa Uranium One Group y la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Este acuerdo establece la construcción de una planta de extracción directa y carbonatación de litio, que contará con una inversión superior a 950 millones de dólares y se espera que produzca 14.000 toneladas anuales del mineral. La planta se erigirá en el salar de Uyuni, el más grande del mundo, que abarca más de 10.500 kilómetros cuadrados.



A esta iniciativa se suman los acuerdos firmados el año pasado entre el Gobierno boliviano y las empresas chinas CATL, BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan, orientados al diseño y construcción de plantas para la producción de carbonato de litio. También se ha firmado un convenio con la firma india Altimin para desarrollar tecnología destinada a la fabricación de baterías de ion de litio.



No obstante, el interés por el litio boliviano no se limita a estos tres países. Francia, Alemania, China y Corea del Sur, entre otros, también han puesto su mirada en este recurso estratégico, según afirmó Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).



Córdova explicó que, aunque el litio no es exclusivo de Bolivia, su presencia en estado líquido en el país ofrece una ventaja considerable. "El litio extraído de las salmueras, como es el caso en Bolivia, es más barato y fácil de obtener. En el panorama global, los países buscan garantizar su independencia en el suministro de materiales estratégicos como el litio, por lo que buscan asegurar la cadena de suministro", destacó el exejecutivo.



En comparación, en países como Argentina, Chile, Perú o Brasil, el litio se encuentra en estado sólido, lo que encarece su extracción. Para Córdova, la abundancia de litio en Bolivia representa una ventaja significativa para las naciones que buscan avanzar en el ámbito tecnológico. "Alemania ha mostrado interés en este aspecto; ya se había firmado un contrato con una empresa alemana, y Rusia, China, Corea y Japón están tras el mismo objetivo", subrayó.



A finales de 2023, Bolivia inauguró un complejo industrial de litio que utiliza un sistema de piscinas de evaporación, aunque actualmente se encuentra bajo escrutinio debido a presuntas irregularidades en su construcción. En enero de este año, el Gobierno boliviano lanzó una segunda convocatoria internacional para el aprovechamiento de los recursos evaporíticos, incluyendo litio y otros minerales, en siete de sus salares, buscando captar proyectos que utilicen la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).



En este contexto, la firma rusa Uranium One Group ya cuenta con un contrato para llevar a cabo proyectos mediante la tecnología EDL.