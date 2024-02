Exportación de oro obtiene más de $us 2.500 millones y se convierte en el mineral con mayor valor en ventas

Durante la gestión 2023, l as exportaciones de oro alcanzaron un valor de $us 2.531 millones, que representa cerca del 50% del valor de las ventas de minerales al exterior. Las exportaciones totales de minerales de Bolivia durante la gestión pasada fueron de $us 5.601 millones.

Según los datos de la autoridad, el valor por exportación de oro alcanzó a $us 2.531 millones, el de zinc $us 1.276 millones, de plata $us 960 millones, de estaño $us 392,4 millones, de plomo $us 203 millones, de antimonio $us 40,5 millones, de cobre 31 millones, de wólfram $us 30,4 millones, de hierro $us 4,3 millones, entre otros.