Exportaciones continúan en picada y caen 21,8% al primer semestre del año

Las exportaciones bolivianas continúan siendo golpeadas por la situación que atraviesa el país y por efecto de la caída de los precios de las materias primas. Entre enero y junio del presente año cayeron un 21,5% con respecto a similar período de 2023, de acuerdo con datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el INE, de enero a junio de 2024, las exportaciones de Bolivia llegaron a $us 4.314,5 millones, mientras que un reporte del IBCE de 2023 da cuenta que las exportaciones fueron $us 5.499 millones en el mismo periodo, que también había caído 25% con respecto al primer semestre de 2022.

Sin embargo, el Gobierno destacó una subida de las exportaciones a junio respecto a mayo, que llegaron a $us 820,4 millones, cifra mayor en $us 9,5 millones a la registrada en el mes anterior, cuando alcanzaron a $us 811,0 millones, informó la agencia estatal ABI, en base al informe del INE.

Según el IBCE, en el primer semestre de 2023 Bolivia exportó $us 7.292 millones, mientras que en el mismo periodo de 2022 se exportaron $us 5.499 millones, es decir, se exportaron menos $us 1.793 millones.

En 2024, de acuerdo con la clasificación de actividad económica, en comparación con el mes anterior, las exportaciones en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registraron un incremento, explicado por la variación positiva del 11% de la castaña y 30,5% del grano de soya; en cuanto a productos de la extracción de minerales, destacaron la plata y el plomo, que aumentaron en 11,7% y 5,5%, respectivamente.

“Otra actividad que presentó incremento en las exportaciones fue la industria manufacturera, sobresaliendo los derivados de soya que aumentaron en 1,0%, oro metálico en 2,9%, al igual que la carne de la especie bovina en 75,7% y la joyería de oro en 31,2%”, ponderó ABI

Sin embargo, entre mayo y junio de la presente gestión, las exportaciones de gas natural mostraron una reducción de 4,6%.

En junio de 2024, las importaciones llegaron a $us 669,6 millones, cifra menor en $us 106,5 millones a la registrada en el mes anterior, cuando alcanzó a $us 776,1 millones, comportamiento que reflejó una disminución del 13,7%, reportó ABI.

Las razones del Gobierno

Según la clasificación de Grandes Categorías Económicas, la reducción del valor de las importaciones registradas por Bolivia en este semestre obedeció principalmente a la logística, el encarecimiento del transporte internacional y los conflictos sociales, que tuvieron sus efectos en la disminución de 32,4% de la categoría de Equipo de Transporte y sus Piezas y Accesorios.

Similares tendencias negativas mostraron los rubros de Bienes de Capital en 20,1%, Combustibles y Lubricantes en 11,2% al igual que la categoría de Suministros Industriales en 9,2% y de Alimentos y bebidas con variación negativa de 6,5%.