Exportaciones de Bolivia suman $us 9.313 millones a octubre; un 21% menos que al mismo mes de 2022

Los conflictos bélicos y la menor producción de gas natural pasan factura a Bolivia. Las exportaciones nacionales s umaron $us 9.313 millones a octubre de 2023, un 21,6% menos que en el mismo mes del año pasado cuando registraron $us 11.776 millones, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta situación presiona las Reservas Internacionales Netas (RIN) que hasta agosto eran $us 2.147 millones, su nivel más bajo en 20 años. “Para que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) sea tan bajo en 2023 -muy distante del 4,86% esperado- una de las explicaciones ha sido el derrumbe de las exportaciones”, advirtió el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez.

La minería se pone en relieve y cabe mencionar que a octubre de 2023, se establece que el mayor superávit comercial registrado corresponde a suministros industriales, entre los que se destacan las exportaciones de oro y zinc.



En este sentido, los minerales también generan superávit comercial seguido de los agroproductos. Con India son $us 991,8 millones, destacando las ventas externas de oro, seguido de Emiratos Árabes Unidos, alcanzando los $us 780,8 millones por las exportaciones de oro, y Colombia con $us 755,3 millones por la oferta exportable de soya y sus derivados.



De enero a octubre 2023, las exportaciones nacionales llegaron a $us 9.231 millones, cifra menor en $us 2.545 millones a la registrada en similar período de 2022, cuando se alcanzó $us 11.776.9 millones lo que representa una disminución del 21,6%.



“Este comportamiento se explica por las variaciones negativas que registraron las actividades económicas: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 30,1%; extracción de hidrocarburos, 31,3%; extracción de minerales, en 13,1%; e industria manufacturera, 20,2%. Las exportaciones de energía eléctrica, en este contexto, externo llegaron a $us 5,6 millones”, se precisó en el informe. Como se recordará, Bolivia tiene planes para vender electricidad a Argentina y Brasil y por ello, la oferta de generación casi duplica la demanda con inversiones millonarias.



Los productos que registraron variación negativa con respecto a similar período del año anterior son agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, fueron la castaña, en 48,4%; semillas y habas de soya, en 36,7%; y bananas, en 4,4%. Sin embargo, las ventas externas de semillas de girasol se incrementaron en 52,3%, chía en 23,6% y quinua un 13,3%.



Este año, el Gobierno boliviano tuvo que renegociar contratos por la venta externa de gas natural a Argentina y Brasil, entonces en el período analizado, las exportaciones de productos procedentes de la extracción de hidrocarburos muestran una reducción, la que se explica por el descenso del 31,7% de la venta de gas natural.



En abril se proyectaba un crecimiento de la demanda mundial de zinc superando la oferta en 2023, según el Grupo Internacional de Estudios sobre el Plomo y el Zinc. Así estimó la demanda mundial de zinc refinado que supere a la oferta en 45.000 toneladas. Sin embargo, las ventas externas de productos de la extracción de minerales presentaron variaciones negativas, explicada principalmente por el mineral de zinc con 28,2%, en comparación a similar período de 2022. Contrariamente, se incrementaron las exportaciones de mineral de antimonio en 30,1%.