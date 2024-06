Exportaciones de semillas y habas de soya se desploman a $us 13,7 millones al primer trimestre de 2024

Las exportaciones de semillas y habas de soya disminuyeron de $us 46,8 a $us 13,7 millones (un 70%) al primer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo del año pasado. En productos derivados de soya (industria) también se registra un descenso de $us 251,9 millones a $us 171,4 millones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).