Exportaciones forestales superaron los $us 102 millones, pese a entorno de crisis en el país y a escala global

En un contexto interno y externo adverso, asociado con la guerra de Rusia y Ucrania, el conflicto de China por el Covid 19, el incremento de importación de productos y los conflictos sociales en el país, el sector forestal de Bolivia alcanzó una balanza comercial positiva, registrando $us 102,8 millones en exportaciones de productos madereros en 2022.

El dato de desempeño favorable en ventas externas fue compartido por el presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Javier Cronenbold, con motivo de su informe de gestión.

Detalló que en 2022 las exportaciones superaron los $us 102 millones, y las Importaciones llegaron a $us 56,2 millones. Atribuyó el crecimiento a las medidas y las acciones que se ejecutaron a lo largo del año, ferias productivas, muestras provinciales, ruedas de negocios y reuniones con autoridades internacionales y gestiones de la ABT, entidad estatal que regula al sector.

Cronenbold relievó que la característica del empresario maderero es su fortaleza de espíritu para sobreponerse a los tiempos difíciles, y por eso, en la presente gestión se trabajará para superar los niveles de producción.

De acuerdo con datos del informe presentado en la Asamblea General Ordinaria sectorial, los pisos, muebles, puertas, ventanas, tableros y láminas, representan el 62,4% de los productos elaborados de madera en las exportaciones bolivianas.

Estados Unidos vuelve a ser el principal destino de los productos de madera bolivianos con $us 26,2 millones y una participación del 25,5%, en las exportaciones de productos forestales maderables. Le sigue China con $us 19,2 millones y 18.7% de participación, y luego Francia. con $us 7,1 millones.

Entre tanto, las importaciones de productos de madera crecieron un 16.1% respecto a 2021, que alcanzaron $us 48,4 millones. En 2022 llegaron a $us 56,2 millones, mostrando un crecimiento de $us 7,8 millones.

En cuanto al tipo de productos de madera importados predominaron los tableros (principalmente de origen brasileño) con $us 31,7 millones y participación del 56,4% -un crecimiento del 5.3% respecto a 2021-, le siguen los muebles con $us 14,4 millones y 25,7% en participación y un crecimiento del 23,9% respecto del 2021.

Brasil es el principal vendedor de productos de madera a Bolivia, con $us 40,3 millones y una participación del 71.6% y un crecimiento del 29,4% respecto a 2021. Le sigue de muy lejos China con $us 5,6 millones y Argentina con $us 3,1 millones y Ecuador con $us 2,9 millones.

