Exportaciones: se mantienen los cupos para el mercado interno

“Aparentemente esto no es liberación porque se siguen manteniendo las restricciones, por eso precisamos conocer las normativas y reglamentaciones, pues a excepción de la ASFI, que ya reglamentó lo de las comisiones, no tenemos mayor información. Necesitamos que el Gobierno sea más preciso para que no se generen falsas expectativas”, puntualizó, a tiempo de señalar que las medidas que hoy se están tomando son para mitigar la situación y no para encarar los temas estructurales de la economía boliviana; para eso considera importante que se multipliquen estos encuentros de coordinación.