Exportadores exigen al Gobierno restituir la venta de carne y azúcar frente a la caída de reservas internacionales

A 15 días de la medida de suspensión temporal de exportación de las exportaciones de alimentos, la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), a través de su presidente Danilo Velasco, llama al Gobierno nacional a restituir las exportaciones de carne bovina y azúcar (complejo que incluye alcohol), sectores que han contribuido al país, entre enero y septiembre de la presente gestión, con $us 112 millones y $us 62 millones ($us 118 millones si también se toma en cuenta alcohol), respectivamente. Ambos sectores ya superan los $us 170 millones en ventas externas en momentos en que Bolivia registra menos divisas en las Reservas Internacionales Netas.