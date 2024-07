Fallece Flavio Machicado Saravia, exministro de Economía en tres gestiones de Gobierno

Su sobrina, Natalia Machicado Salas, expresó su pesar a través de una emotiva publicación en Facebook: "No sabes cuánta falta me harás, eras y seguirás siendo uno de mis mejores ejemplos de vida. Gracias por cuidarme, por tus abrazos tan sinceros, por compartir tu sabiduría conmigo, por los consejos que siempre me dabas, por tus palabras de apoyo cuando me sentía triste, por los chistes y por hablarme siempre tan bonito de mi papi y contarme las mejores historias que tuvieron juntos desde la infancia hasta que él se fue. Gracias por ayudarme a siempre mantenerlo vivo en mi memoria y en mi día a día… ahora seguramente ya están juntos y podrás contarle todas esas tardes de tecitos y paseos que tuvimos juntos".



Hijo del reconocido Flavio Machicado Viscarra, creador de las Flaviadas, Machicado Saravia eligió dedicarse a la economía y la política. Inició su carrera como subsecretario de Planeamiento bajo el gobierno de Alfredo Ovando (1969-70) y luego ocupó el cargo de ministro de Finanzas durante el mandato de Juan José Torres (1970-71). Durante el segundo gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), en un período de crisis económica, volvió a asumir el mismo puesto. Finalmente, en el segundo gobierno de Hugo Banzer (1997-2001), quien décadas antes lo había exiliado, Machicado Saravia trabajó como Superintendente de Recursos Jerárquicos.