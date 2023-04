Falta de dólares atrasa cierre de ventas de inmuebles, pero no afecta la demanda en alza

Sin embargo, aclaró que esta situación no ha afectado el precio de los bienes inmuebles, tomando en cuenta que el dólar se sigue manteniendo en la misma cotización, tal y como siempre ha sido, lo que sigue manteniendo al mundo de los bienes raíces como una oportunidad sólida de inversión .

En el caso de los financiamientos bancarios, Viera afirmó que no existe una paralización crediticia; sin embargo, los bancos están siendo más exigentes a la hora de otorgar nuevos créditos, lo que en realidad no es naturalmente contraproducente , tomando en cuenta que, se estará brindando mayor seguridad al vendedor garantizando la solvencia de los compradores. “Nuestra sugerencia es estar siempre atentos a los comunicados de la ASFI, del Banco Central, y otros entes reguladores oficiales”, puntualizó.

Según Ives de Chazal, presidente de la franquicia Century 21 Bolivia, la gente está más apurada a comprar un inmueble porque la mayoría de las transacciones se hacen al tipo cambio oficial vigente de Bs 6,96. “ La gente quiere resguardar el valor de su dinero (boliviano), que es lo único que hay ahora en el país, en inmuebles. Así mantienen el valor de su capital. Con la incertidumbre del dólar la gente tiene miedo que haya una devaluación de la moneda y lo que hace es invertir en ‘ladrillo’, cuya cotización está dolarizada para que no pierda valor”, anotó.

Consultado con relación a si se paralizaron los financiamientos para transacciones inmobiliarias, Rivero mencionó que, debido a la cambiante disponibilidad de dólares en el sistema financiero nacional, l os créditos hipotecarios y de vivienda social que son desembolsados en moneda nacional, no han tenido dificultades en la programación de sus desembolsos .

A juzgar por Rivero, urge un cambio de modelo eficiente, de libertad económica y de mercado, con reducción o eliminación de impuestos, eficiencia en el gasto público y en empresas cuyas actividades debe realizarlas el privado y no el Estado, con cambio en la forma de planificar la inversión pública, flexibilización laboral y justicia imparcial. “Esos cambios traerán muchos más dólares de inversión extranjera al país, con un alto potencial de rentabilidad , a diferencia de los que recibimos por créditos que suelen tener un interés (costo)”, remarcó Rivero.

La exención temporal del encaje legal, la venta directa de dólares implementada por el Banco Central de Bolivia (BCB) y el cambio de los derechos especiales de giro (DEG) de las reservas internacionales netas (RIN) por divisas no han sido suficientes para dar solución a la escasez de la moneda estadounidense en el mercado.

Días atrás, en una nota reproducida por la estatal de noticias ABI, el portavoz presidencial, Jorge Richter, sostuvo que el Gobierno confía en solucionar la sobredemanda de dólares con la inyección de algo más de $us 540 millones que ya están en el mercado con la liberación del encaje legal que habilitó de $us 240 millones y con los Derechos Especiales de Giro (DEG) por $us 300 millones.