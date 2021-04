Firma nacional bate récord en producir acero

Escucha esta nota aquí

En poco más de un mes de producción, la planta de acero del Grupo Las Lomas superó la mitad de su capacidad de producción instalada: 10.000 toneladas de barras de acero.

Boris Marinkovic, vicepresidente del Grupo Las Lomas, explicó que la producción irá escalando paulatinamente hasta llegar a las 18.000 toneladas.

“Estamos en una escala bien apresurada, ya que normalmente se alcanza ese porcentaje a los seis u ocho meses de producción. Nosotros lo hicimos en poco más de 30 días, debido a la gente con experiencia que tenemos (nacionales y extranjeros)”, manifestó Marinkovic.

De las 10.000 toneladas de barras de acero producidas por Las Lomas, entre un 60% y 70% ya fue comercializada. Se estima que el porcentaje restante sea colocado con rapidez, debido a la alta demanda que existe.

A decir de Marinkovic, la planta del grupo (en la que invirtieron $us 169 millones) tiene previsto producir 200.000 toneladas anuales de barras de acero, cantidad que representa casi el 50% del consumo nacional (poco más de 400.000 toneladas). Esto, según el ejecutivo, ayudará a evitar la fuga de divisas, ya que se estima que la importación de este material alcanza los $us 250 millones al año.

Hoy, el precio de la tonelada de barras de acero de Las Lomas es de $us 1.115, entre $us 75 y $us 115 menos de lo que cuesta la tonelada proveniente del exterior.

La industria cuenta con cinco sucursales en Santa Cruz y 22 en el territorio nacional.

Hasta antes de las 10.000 toneladas de acero producidas por la empresa, todo el acero que se comercializaba en Santa Cruz y el resto de Bolivia provenía desde el exterior.

Beneficio para constructores

De acuerdo con Fernando Paz, titular de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz, el hecho que el Grupo Las Lomas haya producido 10.000 toneladas de acero es una alegría para los constructores, ya que ayudará a regular el mercado.

Y es que, de acuerdo con Paz, en el último año se ha registrado un incremento importante en el precio del acero, debido a la pandemia de Covid-19.