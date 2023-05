Fondo de Protección al Ahorrista cae de $us 184 a 9 millones en dos años

El Fondo de Protección al Ahorrista (FPAH) que maneja el Banco Central de Bolivia (BCB) disminuyó de $us 184 a 9 millones en dos años. Desde la entidad emisora indicaron que los recursos "son invertidos en valores u operaciones financieras análogas".

El fondo mencionado viene reduciéndose, de acuerdo a la información semanal del BCB que difunde en su página web. Así, en noviembre de 2017 el Fondo de Protección sumaba $us 765 millones y en ese entonces el exsenador Oscar Ortiz dijo que se retiró gran parte de ese dinero para aumentar las Reservas Internacionales Netas (RIN), por lo que en esa gestión cerraron en $us 10.400 millones.