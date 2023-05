Ganaderos de Santa Cruz califican de política y no técnica la decisión del Gobierno de cesar la vacunación contra la aftosa

“La medida debe ser revertida y no deben prevalecer las decisiones políticas por encima de las técnicas”, expresó Castedo al advertir que un brote de aftosa supe dejar sin efecto las exportaciones de carne bovina y de leche.

Según Gary Antonio Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2005 la exportación de carne de res y derivados era de 1.000 toneladas por $us 2 millones; con la apertura de China se disparó a $us 24 millones en 2019; en plena hubo un récord por $us 70 millones y en 2022, la carne, hamburguesas y despojos comestibles sumaron $us 187 millones, monto que tranquilamente pudo ser el triple, pero hubo un cupo que limitó la exportación, observó Rodríguez.

En ese contexto, llamó a los gobernantes a no poner en riesgo las exportaciones, denotando que el ser un país libre de fiebre aftosa es un patrimonio sanitario que costó mucho esfuerzo púbico-privado.

El director general del Senasag, Javier Suárez, aclaró que la determinación de suspender la vacuna contra la fiebre aftosa en Santa Cruz y en una parte de Cochabamba es ‘netamente técnica y científica’. “Aclarar a toda la población y especialmente al sector ganadero de que las determinaciones son netamente técnicas, basadas en fundamentos científicos, y no determinaciones políticas", remarcó.

Explicó que Pando y el altiplano (parte de La Paz, Oruro y Potosí) se encuentran certificados por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como libres de fiebre aftosa sin vacunación.

Y el resto del país está certificados, desde 2014, como libres de esa enfermedad con vacunación.

Beni y el norte de La Paz, a finales de este mes, en ocasión de la Asamblea General de delegados de la Organización Mundial Sanidad Animal, a decir de Suárez, recibirán la certificación de libres de fiebre aftosa sin vacunación.