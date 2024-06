Gestora adquiere bonos por $us 500 millones y surgen interrogantes por el costo operacional para adquirir las divisas

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) informó que logró un aumento significativo en la rentabilidad de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) gracias a dos “inversiones estratégicas”, que suman $us 500 millones y que generarán un retorno del 7% en un plazo de tres años. Sin embargo, algunos economistas han cuestionado las operaciones que habría realizado la Gestora para ‘importar’ al menos $us 250 millones al país.

Según el gerente general de la Gestora, Jaime Durán, la administradora pública hizo una operación de inversión en los mercados financieros internacionales que le permitió obtener un monto de $us 250 millones. De ese monto, $us 200 millones fueron invertidos en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) en dólares, a tres años de plazo y a una tasa de retorno del 6,50 %.

Los $us 50 millones restantes se invirtieron en bonos del Tesoro de Estados Unidos, instrumentos de altísima calidad crediticia mundial, a una tasa del 4,6 %. Durán destacó que “este es un paso crucial que ha dado la entidad, al diversificar las inversiones en otras monedas y aprovechar mecanismos internacionales, como la Bolsa de Valores estadounidense, para optimizar los rendimientos”.

Por otro lado, Durán informó que la Gestora invirtió en títulos con Mantenimiento de Valor al Dólar (MVDOL) emitidos por el Tesoro General de la Nación, por un monto de Bs 1.715 millones -equivalentes a $us 250 millones-, a una “atractiva” tasa del 12,8 %.

El economista Gonzalo Chávez cuestionó que la Gestora no haya informado cómo trajo a Bolivia esos $us 250 millones y el costo de las operaciones. Dijo que, aparentemente, esos recursos habrían salido de las inversiones que hicieron en el pasado las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en bonos soberanos que el Estado -unos $us 800 millones- emitió hace como 10 años en el mercado internacional, los cuales habrían sido traídos al país, pero a un costo muy alto.