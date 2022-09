Giorgio Trettenero de Felaban:“En Bolivia hay poca rentabilidad y mucho riesgo para el inversor”

_Entonces, ¿los riesgos actuales surgen del contexto externo más que de la pandemia? Sí. Hay un pequeño rezago de la pandemia en algunos países que han hecho reprogramaciones y refinanciaciones, pero diría que no es grave. El alza de las tasas de interés sí puede tener consecuencias en la región y en el mundo.

_En el caso de Bolivia, ¿los saldos de cartera diferida y reprogramada son significativos en relación a los de otros países de América Latina? Sí, son un buen porcentaje (...). Pero el problema es que en Bolivia la deuda no se paga, se pasó para el final y, cuando se trata de créditos de largo plazo, el llevar tan al final las cuotas, que están exentas del pago de intereses, tiene un costo financiero muy alto.

_¿Qué puede suceder si hay menos ingresos para la banca?

He visto muy preocupado el indicador de rentabilidad de la banca boliviana y es el más bajo de toda la región. Nadie dice que no haya un foco social, pero todo crédito tiene que tener un retorno mayor a la deuda, al interés; si no, comienza a haber impagos y moras, y el cliente sale excluido del sistema financiero.