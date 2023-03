Gobierno apuesta por desarrollar el agro paceño con inversiones pese a proyectos fallidos

El Gobierno apuesta por convertir a La Paz en una región agroproductiva. Las inversiones canalizadas a ese departamento, son una muestra de que la administración de Luis Arce Catacora, promueve en serio esa premisa. No obstante, economistas consultados observaron que la idea no es nueva, y que, de hecho, durante del Gobierno de Evo Morales — cuando el actual presidente era ministro de Economía— se realizaron proyectos con grandes montos de inversión, pero sin los resultados esperados.

Este proyecto denominado planta de Biodiésel II ‘Héroes de Senkata’ tendrá una inversión de $us 40 millones y producirá diésel en base a soya, que se producirá en el norte paceño.

El economista Germán Molina, recordó que no es la primera vez que el Gobierno apuesta por proyectos agroindustriales en La Paz, pero sin el éxito esperado.

“Hay un antecedente que es el caso del ingenio San Buenaventura, en ese lugar que hasta la fecha no se cuenta con resultados favorables. Ahora, no sabemos cómo quieren encarar este otro proyecto”, señaló.