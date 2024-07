Gobierno calcula que se necesitarán $us 1.500 millones para desarrollar el nuevo “megacampo” encontrado en La Paz

El ministro de Hidrocarburos y Energías (MHE), Franklin Molina, manifestó que se necesitarían entre $us 1.300 y 1.500 millones en inversiones para evacuar la producción del campo descubierto con el pozo Mayaya Centro X1, anunciado el lunes como un nuevo “megacampo” en una nueva cuenca hidrocarburífera en el subandino norte del país.

Delius advirtió que si la producción de gas es pagada, como está establecida actualmente -$us 1 para mercado interno y entre $us 6 y 7 por millón de BTU-, no existirían las condiciones de financiar el proyecto. Señaló que la planta procesadora se debería construir en el mismo campo y los ductos de evacuación tenderlos hasta el Chapare o Santa Cruz.