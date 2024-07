Gobierno convoca al transporte pesado a reunión el miércoles; pero el sector alista nuevas medidas por diésel y dólares

"Hay que ser sincero, aquí hay que decir, con honor a la verdad, no van a solucionar nada, nos están distrayendo , emborrachando. Creo que vamos a tener que organizarnos y salir a las calles. Con el diésel nos dijeron que en 30 días se iba normalizar (el abastecimiento) , pero ahora más peor están las colas en cualquier departamento”, aseveró Yujra.

El dirigente advirtió que ya no darán más plazos al Gobierno: “Yo creo que ya vamos a pedir elecciones, que si el Gobierno no puede, que dé un paso al costado y que entre otro gobierno u otra persona para que pueda solucionar. Lo están manejando políticamente, pues no quieren hacer subir el diésel (quitar la subvención) porque quieran repostular (Luis Arce, a la Presidencia), pero están quedando más en vergüenza”, sostuvo.