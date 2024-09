Gobierno destaca la pujanza de Santa Cruz con datos de 2023

“El departamento de Santa Cruz es el motor económico de Bolivia” , relató la Agencia Boliviana de Información, al enfatizar que “su fortaleza está reflejada en el crecimiento promedio del PIB real de 4,6% en el período 2021-2023 y en el PIB nominal histórico de $us 14.314 millones en 2023.

Según el reporte, estos resultados se tradujeron en un aumento de su PIB per cápita que superó el promedio nacional, impulsando el bienestar de su población; una recaudación tributaria récord, el incremento en los depósitos bancarios y un crecimiento sostenido de su base empresarial.

Al mismo tiempo, detalló que el PIB nominal departamental en 2023 es cinco veces mayor respecto a los $us 2.828 millones registrados en 2005. Según el MEFP, “este aumento resalta la recuperación y expansión económica”, señaló.

En 2023 el PIB per cápita cruceño se situó en $us 4.105, por encima del promedio nacional de ese mismo período ($us 3.736), lo que representa un incremento del 18,5% desde 2020, evidenciando el crecimiento acelerado en los ingresos por persona.