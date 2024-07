Gobierno discrepa en proyecciones de inflación del FMI y dice que no toma en cuenta el crecimiento

El gobierno boliviano ha tomado medidas concretas para combatir la inflación y estabilizar los precios de los productos básicos, según informó Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación del Desarrollo, en una entrevista realizada hoy en medios estatales.



El funcionario reconoció que las proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional (FMI) difieren de las del gobierno, pero enfatizó que las medidas implementadas están dando resultados. En la víspera, el Fondo proyectó la inflación en 4,8% para Bolivia en 2024, cuando el Gobierno estima en 3,6% este índice. "No coincidimos con las proyecciones del FMI, ya que consideramos que subestiman el crecimiento económico del país. Hemos discutido y compartido criterios con ellos, y en el caso específico de la inflación, estamos viendo que nuestras predicciones no coinciden con las suyas", señaló.



Cusicanqui dijo que se implementaron medidas para frenar la escalada de precios, entre ellas el fomento a la producción. Se han implementado programas para apoyar a los productores locales, como las ferias barriales Emapa las ferias "Del Campo a la Olla", que han permitido que las familias bolivianas accedan a productos frescos a precios justos.