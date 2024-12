Gobierno insiste que factores internos y externos afectaron la economía en 2024 y que el 2025 será mejor gracias a las nuevas plantas industriales

El Gobierno pone toda su confianza en el proceso de industrialización, para alcanzar la meta de crecimiento en 2025, que en el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) prevé un 3,5%. Insistió en que las dificultades que tuvo la economía en 2024 se debieron a factores internos y externos.

De acuerdo con un boletín difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el próximo año habrá “una combinación de inversión pública y privada, el desarrollo de sectores estratégicos y la mejora de la productividad agrícola”. Citó, por ejemplo, el reimpulso de la minería de plata, así como el inicio de operaciones de la planta siderúrgica del Mutún y de la planta FAME 2, lo que permitirá reducir la subvención del diésel y aliviar el déficit fiscal.

“Además, está prevista la inauguración de un número importante de plantas industriales, que incluirán diez plantas de bioinsumos (abonos y agrofertilizantes), así como plantas frutícolas, procesadoras de cereales y de productos cárnicos. También se establecerán diez plantas procesadoras de papa, cuatro de yuca, cinco de la industria aceitera y tres centros de acopio y almacenamiento. Asimismo, se contempla la explotación de minerales tecnológicos y el aumento de la productividad agrícola”, resaltó el MEFP.

“Visualizamos un 2025 mejor que el 2024, con una mayor producción y una contención de precios que van a permitir aplacar la tasa de inflación”, dijo el titular de esa cartera, Marcelo Montenegro.

Evaluación 2024

Según el MEFP, la gestión 2024 estuvo marcada por factores internos y externos que afectaron los precios. La caída del 12,1% del PIB del sector de hidrocarburos al segundo trimestre y una inflación acumulada de 8,82% a noviembre, la más alta en 16 años, evidencian las dificultades que afrontó la economía boliviana.

“Los bloqueos prolongados, especialmente en Cochabamba, de 16 días entre enero y febrero, y de 24 días entre octubre y noviembre, dieron como resultado una pérdida aproximada de más de $us 3.000 millones y aumentaron la inflación, que alcanzó un 1,64% en octubre. De ese aumento, 1,45 puntos porcentuales fueron consecuencia directa de los bloqueos convocados por el expresidente Evo Morales”, señaló la entidad.

Además, el contrabando a la inversa, la sequía y otros fenómenos climáticos contribuyeron a elevar la inflación. “No ha habido, en la historia, que yo recuerde, consecutivamente, por más de cuatro años, el fenómeno del Niño y de la Niña”, dijo el ministro.

“En 2024 hemos tenido una de las peores campañas agrícolas por la sequía, una sequía que no se había dado en 30 a 45 años. Estamos previendo (para 2025), una normalización en el tema climático”, añadió.

A nivel internacional, el alza de las tarifas de transporte marítimo, el incremento de las tasas de interés y de los precios de los alimentos, agravaron la situación.

“Ningún otro gobierno recibió tantos shocks negativos. Salíamos de la pandemia, no teníamos vacunas, no teníamos pruebas rápidas, no había el personal necesario para atender la pandemia. El presidente Luis Arce tomó la iniciativa, se trajeron más de 10 millones de vacunas, lo que ayudó a la economía a recuperarse. La economía se iba recuperando, íbamos creciendo, y en febrero de 2022 estalló la guerra entre Rusia y Ucrania”, recordó Montenegro.

“Esa guerra ha tenido un impacto perjudicial en la economía mundial, regional y boliviana, elevando los precios del petróleo, del diésel y de la gasolina. Las tasas de interés, que antes eran del 0,5%, han aumentado a un 5%, lo que representa un incremento de diez veces y ha afectado nuestro servicio de deuda externa”, subrayó.

“Entendemos que las tasas de interés a nivel mundial están en un proceso de ajuste a la baja, lo cual también contribuirá a que el servicio de la deuda externa se convierta en un factor significativo de ahorro”, adelantó.

En cuanto a las presiones inflacionarias externas, la tasa de inflación mundial pasó de 2,9% en 2020 a 6,3% en 2021, y a 8,8% en 2022, la más alta registrada en la última década. Se espera que para 2024 la inflación cierre en 5%, aún lejos de los niveles de 2020.

El aumento de las tarifas de transporte marítimo también tuvo un impacto significativo. El costo de transportar un contenedor de 40 pies se incrementó de $us 1.674 en 2023 a $us 3.946 en 2024, lo que representa un aumento promedio del 136%. El 18 de julio de 2024, la tarifa alcanzó su máximo histórico, alcanzando los $us 5.937.

La situación se agravó por el bloqueo a la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ascienden a un total de $us 1.228,3 millones. Montenegro calificó esta medida como “un atentado a la economía” y cuestionó: “¿Qué economía puede soportar semejantes golpes consecutivos?”.

El comercio exterior presentó una dinámica mixta en 2024. Aunque los primeros tres meses mostraron déficits comerciales, la tendencia se invirtió en los meses siguientes, logrando un superávit de $us 183 millones en abril, mayo y junio. Sin embargo, en julio se volvió a registrar un saldo negativo, que se revirtió nuevamente en agosto y septiembre con superávits consecutivos de $us 31 millones y $us 69 millones.

Sobre el financiamiento externo, las transferencias netas de deuda externa, que habían sido positivas en 2022 con $us 310 millones, se volvieron negativas en 2023 con $us -366 millones, y a octubre de 2024 llegaron a $us -854 millones, mostrando un aumento en los pagos por servicio de deuda.

Montenegro insistió en que los créditos pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, por un total de $us 1.228 millones, habrían podido aliviar esta situación.

Perspectiva 2025

En cuanto a las perspectivas para 2025, el gobierno proyecta un crecimiento del PIB del 3,51% y una inflación del 7,5%. Se prevé una inversión pública de $us 4.024 millones, con un déficit fiscal del 9,2% del PIB.

Entre estos proyectos destacan la Planta de Diésel Renovable (HVO), la industria de química básica, la industria farmacéutica y la planta de envases de vidrio, entre otros.

En 2025, el gobierno buscará potenciar la exploración y explotación de nuevos campos hidrocarburíferos, “tarea que no se hizo en los 14 años de gobierno de Evo Morales”, dijo Montenegro al citar el descubrimiento del pozo Mayaya X1, en el norte de La Paz.

De acuerdo con el ministro, la industrialización con sustitución de importaciones es otro de los pilares que contribuirán a que 2025 sea, en el plano económico, un mejor año para el país, ya que se prevé la inauguración de decenas de plantas. Con la planta de biodiésel FAME 2 en El Alto, contribuirá a reducir la subvención de carburantes. “Este aditivo va a permitir también ahorrarnos un 7% de la demanda. La planta FAME 1 en Santa Cruz permite ahorrar otro 7%, por lo que ya estamos hablando de un 14%”, afirmó el ministro.

También se prevé la puesta en funcionamiento de cuatro plantas de extracción de aceite vegetal para la obtención de diésel económico, más tres centros de acopio y almacenaje de residuos líquidos y una planta de acopio y transformación de aceite usado.

La Planta Siderúrgica de El Mutún, que tiene capacidad para producir 200.000 toneladas métricas de acero al año, entrará en funcionamiento el primer trimestre de 2025, y permitirá sustituir importaciones por $us 200 millones anuales.

“Estas plantas van a generar un ahorro de divisas y reducir el déficit fiscal”, subrayó Montenegro al mencionar una decena de plantas de bioinsumos, plantas procesadoras de frutos, plantas de transformación de granos y cereales, plantas procesadoras de quinua, arroz, trigo y sus derivados, además de plantas de almacenamiento de granos.

Así también se prevé el inicio de operaciones de tres plantas piscícolas, una planta procesadora y envasadora de trucha, dos plantas procesadoras de carne de llama y una planta de embutidos cárnicos. A las que se suman 10 plantas procesadoras de papa, prefrita, hojuelas de papa, puré y otros, y cuatro de almidón y harina de yuca.

El Gobierno también apuesta por la explotación de minerales tecnológicos, como el niobio, que tiene aplicaciones en diversas industrias debido a sus propiedades únicas, lo que podría abrir nuevas oportunidades en el mercado global.

