Gobierno mantiene “congelado” el precio de la leche y los productores cruceños niegan acuerdo sobre banda de precios

Así lo afirmó el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, la mañana de este domingo en una entrevista en Bolivia TV: “Tenemos que decir a toda la sociedad que se quede tranquila, el precio de la leche, de la materia prima, los productores querían que suba a 4.50 , pero esto no va a suceder, se mantiene el precio igual que el año pasado, en realidad, está congelado el precio de la leche desde 2021”.

Afirmó que el Gobierno adquiere el quintal de maíz en Bs 110 y entrega a pequeños y medianos productores a Bs 70 , mientras la regulación garantiza que accedan a la tonelada métrica de cascarilla de soya en $us 80 y a la tonelada de torta de soya en $us 363.

Fedeple busca actualización de los precios

Mauricio Serrate, director de la Federación de Productores de Leche de Santa Cruz (Fedeple), negó que los productores cruceños hayan llegado a un acuerdo y mantener la actual banda de precios, ya que el mandato de la última asamblea extraordinaria realizada el 24 de julio, exigía una actualización de los precios que la industria les paga y que éste no sea menor a los Bs 4,50 por litro de leche vendida.

“El sector lechero cruceño no va a aceptar nunca un acuerdo para que no se suba el precio de la leche, si lo que estamos pidiendo justamente es que se suba el precio que se paga al productor. Los mecanismos de cómo lo vamos a hacer, eso es lo que estamos discutiendo en las mesas de negociaciones donde participa el productor y la industria”, aseveró Serrate, al mencionar que “la llave” para abrir el candado es la banda de precios que impuso el Gobierno, situación que no se daba en anteriores años.