Gobierno no toca las exportaciones de carne y pide a Contracabol suspender el paro

En ese sentido, el presidente de Fegasacruz, Walter Ruiz, enfatizó que el productor no es responsable de la fijación de precios y no existe desabastecimiento, a pesar de las condiciones por la falta de diésel, principalmente.

“La variable exportación no determina el precio, vemos que otros productos suben y, en este momento no están exportando. No se tiene un desabastecimiento ya que la exportación no representa más del 10% de la producción nacional”, explicó Ruiz, al detallar que la industria atraviesa por una disminución de la faena del 18%.