Gobierno revela que restableció las exportaciones de carne bovina, azúcar y derivados de soya

Las exportaciones de carne de res, de azúcar y de soya y sus derivados fueron restablecidas, previa verificación del abastecimiento interno, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.



“El Gobierno nacional restableció las exportaciones de soya y derivados el 31 de octubre, de carne de res el 7 de noviembre y de azúcar el 9 de noviembre. A la fecha no se tiene ninguna restricción temporal de estos productos”, explicó Huanca.



La administración del presidente Luis Arce suspendió en octubre de manera temporal las exportaciones de grano de soya, torta de soya, harina de soya, azúcar, aceite y carne de res, como medida “preventiva” para garantizar el abastecimiento interno de alimentos a precio justo ante los efectos del paro cívico en Santa Cruz. Esto pese a que Bolivia, solo exporta los excedentes desde 2008.



El 28 de octubre, el Gobierno y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) acordaron restablecer las exportaciones de subproductos de soya, una vez se compruebe el abastecimiento del mercado interno.



Huanca explicó que el Gobierno restableció la vigencia de los Certificados de Abastecimiento Interno a Precio Justo (CAIPJ), para regularizar las exportaciones de grano de soya y subproductos de soya, carne de res y azúcar, previa verificación del abastecimiento de estos productos al mercado interno.



Durante su informe de gestión, Arce destacó el crecimiento económico sostenido y la balanza comercial favorable. De enero a septiembre de este año el saldo comercial refleja un superávit de $us 960 millones por el incremento de las exportaciones que superaron los $us 10.600 millones.



Bolivia privilegia en el marco de su Modelo Económico Social Comunitario y Productivo el abastecimiento del mercado interno y la producción excedente para la exportación. “Es posible abastecer primero al mercado interno y aun así exportar exitosamente los excedentes”, explicó, citado en un boletín institucional.



Huanca cuestionó la desinformación difundida el fin de semana por ejecutivos de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) sobre un “llamado a levantar las restricciones”, cuando estas ya no existían. Sin embargo, recién hoy se dio a conocer que se habían suspendido las prohibiciones.



“Es muy lamentable que la Caneb no coordine con sus afiliados y desinforme a la población de manera irresponsable”, afirmó.