Gobierno: ventas facturadas en restaurantes de Santa Cruz crecen un 16% y suman $us 133 millones al primer semestre

Con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el primer semestre de 2023 las ventas facturadas de los restaurantes a escala nacional alcanzaron $us 312 millones, cuyo monto en comparación con el mismo período de 2022 representa un incremento del 15%. Por departamentos, Santa Cruz registró un crecimiento de 16%; seguido de Cochabamba, con 15%; y La Paz, con 12%. Las demás regiones alcanzaron tasas de variación positiva y, en conjunto, se expandieron en 25%.

Desde dicha cartera de Estado afirmaron que las cifras desmienten la visión planteada por la dirigencia del sector gastronómico de Santa Cruz, en sentido de que las ventas habrían disminuido en 20% al primer semestre del año, debido a la especulación de dólares, la intervención al ex banco Fassil y la inflación.

Aseguran que las cifras oficiales, reportadas por el fisco, demuestran lo contrario. De enero a junio, las ventas facturadas de restaurantes en Santa Cruz alcanzaron $us 133 millones; en La Paz, $us 96 millones; y Cochabamba, $us 57 millones.